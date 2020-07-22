На Харківщині п’яний чоловік погрожував задушити немовля і накинувся на копа. Відео

На базі відпочинку "Коста Браво" під Харковом п’яний чоловік накинувся на відпочивальниць, погрожуючи задушити маленьку дитину через випивку. Згодом він напав і на поліцейського.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА", публікуючи відео затримання неадекватного чоловіка правоохоронцями (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Неадекватне створення зловило білку і вчинило протиправні дії у вигляді легких тілесних ушкоджень щодо декількох раніше йому незнайомих жінок, які відпочивали поряд зі своїм будиночком, водночас погрожуючи їм задушити їх однорічну дитину, якщо вони не дадуть йому випити", – йдеться в повідомленні.

Затримання дебошира

Згодом дебошир накинувся на одного із поліцейських, які прибули на місце інциденту, і вдарив його. Під час затримання чоловік ричав, лаявся і сипав погрози оточуючим. Як видно на відео, копи закували його в наручники й потягли до поліцейського авто, адже сам він іти був не в змозі.

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