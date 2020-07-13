На Харківщині пропали четверо дітей з прийомної сім'ї. Фото та прикмети

У Харківській області поліція розшукує чотирьох дітей, які пішли і не повернулися з будинку сімейного типу в селі Зелений Гай Лозівського району.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ регіону, в останній раз дітей бачили 12 липня близько 21:00.

Поліція розшукує 14-річного Максима Кучеренка, 17-річного Віталія Фольтена, 12-річного Івана Іващенка та 13-річну дівчинку Карину.

Прикмети Кучеренка: зростання 162-169 см, худорлявої статури, волосся каштанове. Був одягнений у футболку, спортивні штани, синьо-сірі кросівки. На руках у хлопця порізи і татуювання "хрестики-нулики".

Максим Кучеренко

Прикмети Фольтена: зростання 162-169 см, повної статури, волосся коротке. На правій руці палець в гіпсі.

Віталій Фольтен

Прикмети Карини: зріст 152 см, повної статури, чорне волосся. При собі мала зелений рюкзак.

Карина

Прикмети Іващенка: маленького зросту, волосся коротке, повної статури. На руці має сліди від пошкодження сіткою.

Іван Іващенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі розшукують зниклого безвісти 19-річного хлопця.