На Харківщині викрили прикордонника, який служив у батальйоні "Оплот" у "ДНР"

На Харківщині викрили прикордонника, що служив у "ДНР".

На Харківщині викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань (НЗФ), який був найманцем батальйону "Оплот", що діяв у "ДНР".

Чоловік служить у Харківському прикордонному загоні. Його викрили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПС спільно з контррозвідниками СБУ, повідомляється на сайті Державної прикордонслужби.

Встановлено, що у вересні 2014 року військовослужбовець добровільно вступив і в лютому 2015-го перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу "Оплоту". Чоловік притягувався до служби в нарядах на території військового містечка. При виконанні своїх обов'язків отримував грошове забезпечення.

У січні 2015 року підрозділ, у якому проходив службу військовослужбовець, передислокувалося в зону бойових дій. Побоюючись за своє життя, він звільнився з лав НЗФ і переїхав до Харкова. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації, був направлений для подальшого проходження служби до лав прикордонного відомства.

Цей факт внесений до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво або участь у ній).

Військовослужбовцю вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину. Слідчі дії тривають.

Підозрюваний. dpsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" активізували діяльність із пошуку новобранців для поповнення своїх рядів. Для цього вони вдаються навіть до розміщення оголошень.