На Харківщині померла 12-річна дитина: мама лікувала вдома від ангіни

В Ізюмському районі Харківської області померла 12-річна дитина, яка, за словами матері, хворіла на ангіну.

Жінка лікувала сина самостійно й по допомогу до лікарів не зверталася, повідомляється на сайті поліції області. Копи будуть з'ясовувати обставини смерті малолітнього.

Інформація від медиків про те, що в приймальне відділення лікарні доставили дитину без ознак життя, надійшла до Ізюмського відділку поліції о 23:05 1 серпня.

Мати померлого розповіла, що син хворів на ангіну. Він раптово знепритомнів, і жінка принесла дитину в приймальне відділення районної лікарні.

Медики констатували смерть хлопчика. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК, проводиться перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарів Харківського міського пологового будинку №1 звинуватили в смерті дитини. Породілля розповіла, що медики натиснули їй на живіт, через що порвалася плацента і її син миттєво загинув.