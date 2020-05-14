На Харківщині поліцейські "нажили" на ремонті транспорту 850 тисяч гривень – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах двом правоохоронцям.

Йдеться про колишнього заступника начальника Головного управління поліції в Харківській області та колишнього провідного інженера одного з відділень цього ж управління, повідомляється на сайті ДБР.

За даними слідства, в 2018 році заступник начальника ГУ Нацполіції систематично здійснював перерахунок бюджетних коштів одному з підприємств на фіктивний ремонт і сервісне обслуговування службового транспорту. Його підлеглий стверджував і передавав на підпис керівництву акти виконаних робіт, знаючи про те, що ремонт не проводився. У результаті дії правоохоронців призвели до розтрати 850 тисяч гривень.

Розслідування ведеться за частиною 5 статті 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах) КК. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викрили на розтраті мільйонів гривень банку "АКБ "Капітал", який перебуває в стані ліквідації.