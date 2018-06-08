На Харківщині піймали педофіла, який замкнув 9-річну дівчинку в котельні

На Харківщині чоловік кілька днів тримав малолітню дівчинку в закритому приміщенні котельні.

Зловмисника викрили та затримали правоохоронці. Зараз з 9-річною дитиною працюють медики і психологи, передає прес-служба Нацполіціі.

Відзначається, що 7 червня в поліцію звернулася 30-річна мешканка Куп'янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері пропала її 9-річна донька. Вона пояснила, що, можливо, дівчинка може перебувати у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину і купував їй продукти.

Як повідомив начальник Куп'янського відділу поліції Сергій Вереітін, на пошуки дівчинки відразу вирушили наряди групи швидкого реагування патрульної поліції.

"Правоохоронці вирішили в першу чергу відпрацювати інформацію щодо можливого викрадача дитини, на якого вказала мати. До того ж з'ясувалося, що дана особа раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх", - додав він.

За його словами, за місцем роботи даного громадянина поліцейські виявили закриту в приміщенні котельні дитини. Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, привели в шок навіть досвідчених правоохоронців.

"На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим і сумлінним працівником з 30-річним стажем", - пояснили в поліції.

За словами Вереітінов, зловмисника затримали, дівчинку передали матері, з нею працюють лікарі та психологи.

"Слідчі вже поспілкувалися з дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові також інкримінується вчинення злочину за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України", - підкреслив Вереітін.

Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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