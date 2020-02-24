На Харківщині перекинулася фура зі свинями: "пасажири" розбіглися. Відео масштабної ДТП

У Харківській області в понеділок, 24 лютого, перекинулася фура, яка перевозила 180 свиней.

ДТП сталася о 15:15 у селі Коробочкіне Чугуївського району на вулиці Миру, повідомила пресслужба обласної поліції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В аварії постраждав 19-річний пасажир вантажівки DAF. Хлопець госпіталізований у місцеву лікарню.

ДТП з фурою hk.npu.gov.ua

Попередньо, 32-річний водій машини не впорався з керуванням. У поліції зазначили, що частина тварин загинула, проте їх кількість не уточнили.

На відео, знятому очевидцем ДТП, видно, що фура лежить на боці. Деякі тварини вибігли, а деякі кричали у вантажівці. Як розповіли свідки, машина збила стовп з електропроводами, після чого перекинулася.

ДТП з фурою hk.npu.gov.ua

Портал svatove.city пише, що ця ж фура зі свинями 23 лютого застрягла в місті Сватове Луганської області та простояла на узбіччі близько доби. Вантажівку не могли витягти ні військові своєю технікою, ні рятувальники.

Свині зі Старобільського району Луганської області. Везли тварин на забій у Харківську область.

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу svatove.city

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу svatove.city

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі сталася пожежа в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічній. У результаті події загинули близько сотні тварин.

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