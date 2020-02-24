Головна Новини
24 лютого • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Харківщині перекинулася фура зі свинями: "пасажири" розбіглися. Відео масштабної ДТП

2.5т
Читати матеріал російською

У Харківській області в понеділок, 24 лютого, перекинулася фура, яка перевозила 180 свиней.

ДТП сталася о 15:15 у селі Коробочкіне Чугуївського району на вулиці Миру, повідомила пресслужба обласної поліції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В аварії постраждав 19-річний пасажир вантажівки DAF. Хлопець госпіталізований у місцеву лікарню.

ДТП з фурою

ДТП з фурою

hk.npu.gov.ua

Попередньо, 32-річний водій машини не впорався з керуванням. У поліції зазначили, що частина тварин загинула, проте їх кількість не уточнили.

На відео, знятому очевидцем ДТП, видно, що фура лежить на боці. Деякі тварини вибігли, а деякі кричали у вантажівці. Як розповіли свідки, машина збила стовп з електропроводами, після чого перекинулася.

ДТП з фурою

ДТП з фурою

hk.npu.gov.ua

Портал svatove.city пише, що ця ж фура зі свинями 23 лютого застрягла в місті Сватове Луганської області та простояла на узбіччі близько доби. Вантажівку не могли витягти ні військові своєю технікою, ні рятувальники.

Свині зі Старобільського району Луганської області. Везли тварин на забій у Харківську область.

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу

svatove.city

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу

Фура застрягла на узбіччі через погану дорогу

svatove.city

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі сталася пожежа в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічній. У результаті події загинули близько сотні тварин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Харків
Теги
фотографии видео шкуродер ДТП
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Свиды из Польши возвращались.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы на побывку с Заробитчании ехали. Фура нaeбнулась, они разбежались с визгами ХРЮГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
не просто свиней, а русиш швайн!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги