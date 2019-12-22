На Харківщині сталася масштабна ДТП із поліцейським авто: багато постраждалих

У неділю, 22 грудня, в місті Валки Харківської області сталася ДТП за участю службової поліцейської машини. У результаті постраждали чотири особи.

Інцидент стався на трасі "Київ-Харків-Довжанський", інформує пресслужба обласної поліції.

Відомо, що автомобіль ВАЗ-2106 із причепом здійснював лівий поворот у сторону автозаправної станції і зіткнувся з поліцейським Mitsubishi Outlander, що рухався в зустрічному напрямку.

Фото з місця аварії hk.npu.gov.ua

Після аварії троє поліцейських у віці від 40 до 45 років і 51-річний водій легковика з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Валківської районної лікарні.

Інформація про подію зареєстрована у Валківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото з місця аварії hk.npu.gov.ua

Фото з місця аварії hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 місяців 2019 року вУкраїні сталося 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739 осіб.

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