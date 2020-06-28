На Харківщині чоловік відкрив стрілянину по компанії з дітьми: є загиблі і поранені

Карина Бондаренко Розслідування 11:22, 28.06.2020 Оновлено: 12:33, 28.06.2020

У селі Гусарівка на Харківщині п'яний чоловік відкрив стрілянину по компанії з дітьми, які відпочивали на кар'єрі.

В результаті отриманих вогнепальних поранень загинув 27-річний чоловік, ще один потерпілий перебуває у лікарні, повідомили на сайті Національної поліції Харківської області.

53-річного нападника поліція затримала на місці події. У чоловіка вилучили зброю.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Поліцейські встановлюють всі обставини НП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Києвом чоловік відкрив стрілянину по перехожих.

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