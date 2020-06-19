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Головний інженер військового лісгоспу Міноборони погорів на хабарі

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Розслідування
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Головного інженера військового лісгоспу на Львівщині затримали за хабар

Головного інженера військового лісгоспу на Львівщині затримали за хабар

На Львівщині під час отримання частини хабаря в загальному розмірі 61,5 тис. гривень затримали головного інженера одного з військових лісових господарств Міністерства оборони.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України, гроші підозрюваний отримав за продаж громадянину неврахованої на підприємстві лісопродукції без належних товарно-супровідних документів.

Головний інженер був затриманий після отримання другої частини хабаря – 42,5 тис. гривень.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК.

У рамках розслідування правоохоронці повинні оглянути місце події та обшукати держпідприємство і місце проживання затриманого.

"За підсумками їх проведення буде вирішуватися питання про повідомлення головному інженеру про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади", – сказано в повідомленні пресслужби.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловіка, який взяв гроші у підприємця під приводом передачі хабаря начальнику Департаменту поліції охорони Нацполіціії, оштрафували на 850 гривень.

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  1. /Розслідування