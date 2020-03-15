Вчера, на Галицкой таможне, в рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины, работниками спецподразделения, которое специализируется на борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабандой БКОЗ УСБУ в Львовской области, задержали "на горячем" главного государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская" Волчанскую Л. С. при получении последней неправомерной выгоды, а именно взятки в размере 5000 гривен, за содействие в быстром оформлении за не созданные ею искусственные препятствия при оформлении транспортных средств.

На данный момент проводятся неотложные следственные действия совместно с работниками ГБР.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!