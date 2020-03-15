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15 березня • оновлено в 12:51
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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"На горячем": на Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу

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Вчера, на Галицкой таможне, в рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины, работниками спецподразделения, которое специализируется на борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабандой БКОЗ УСБУ в Львовской области, задержали "на горячем" главного государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская" Волчанскую Л. С. при получении последней неправомерной выгоды, а именно взятки в размере 5000 гривен, за содействие в быстром оформлении за не созданные ею искусственные препятствия при оформлении транспортных средств.

На Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу
На Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу
На Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу
На Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу
На Галицкой таможне задержали инспектора-взяточницу

На данный момент проводятся неотложные следственные действия совместно с работниками ГБР.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України хабар затримання
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Что это такое 5 тысч гривен?
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