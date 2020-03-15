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15 березня • оновлено в 12:51
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/ Розслідування

На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара

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14 березня 2020 року на митному посту "Рава-Руська" було затримано при отриманні хабара державну інспекторку. За 5 тисяч гривень вона може потрапити за грати на строк від 8 років. Про це у блозі на OBOZREVATEL повідомив Павло Верещагін.

"Вчора на Галицькій митниці у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, працівниками спецпідрозділу яке спеціалізується на боротьбі з порушеннями митних правил та контрабандою БКОЗ УСБУ в Львівській області затримали" на гарячому "головного державного інспектора митного поста "Рава-Руська" Вовчанську Л. С. при отриманні останньою неправомірної вигоди, а саме хабара в розмірі 5000 гривень - за сприяння в швидкому оформленні через не створені нею штучні перешкоди при оформленні транспортних засобів", - зазначив Верещагін.

На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара
На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара
На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара
На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара
На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара

Він також додав, що на даний момент проводяться невідкладні слідчі дії спільно зі співробітниками ДБР.

При цьому, санкція статті, за якою порушено провадження, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади строком до 3 років і конфіскацію майна.

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Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України корупція Державне Бюро Розслідувань
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Подстава,чтобы сменить на криворожскую.
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