На Галицькій митниці затримали інспекторку при отриманні хабара

14 березня 2020 року на митному посту "Рава-Руська" було затримано при отриманні хабара державну інспекторку. За 5 тисяч гривень вона може потрапити за грати на строк від 8 років. Про це у блозі на OBOZREVATEL повідомив Павло Верещагін.

"Вчора на Галицькій митниці у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, працівниками спецпідрозділу яке спеціалізується на боротьбі з порушеннями митних правил та контрабандою БКОЗ УСБУ в Львівській області затримали" на гарячому "головного державного інспектора митного поста "Рава-Руська" Вовчанську Л. С. при отриманні останньою неправомірної вигоди, а саме хабара в розмірі 5000 гривень - за сприяння в швидкому оформленні через не створені нею штучні перешкоди при оформленні транспортних засобів", - зазначив Верещагін.

Він також додав, що на даний момент проводяться невідкладні слідчі дії спільно зі співробітниками ДБР.

При цьому, санкція статті, за якою порушено провадження, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади строком до 3 років і конфіскацію майна.

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