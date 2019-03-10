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"На фронті його не було": скандал навколо глави "Нацдружин" отримав продовження

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Голова громадської організації "Національні дружини" Сергій Коротких ніколи не воював на Донбасі у складі батальйону "Азов". Насправді він був начальником відділу Національної поліції з охорони об'єктів стратегічного призначення.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала блогер Світлана Самборська. Вона також нагадала, що при офіційній зарплаті в 6,5 тис. грн. Коротких задекларував дві квартири і приватний літак.

"Яка талановитий і ефективний молодий чоловік. Може поборотися з Юлією Володимирівною за чемпіонство в дисципліні "Як вміти красиво жити на скромну зарплату держслужбовця", — обурилася Самборська.

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Крім того, вона згадала і затяту підтримку Коротких народного депутата Сергія Пашинського в скандалі зі стрільбою нардепа по мирному жителю Києва.

"На фронті його не було": скандал навколо глави "Нацдружин" отримав продовження

Facebook Світлани Самбірської

"Ось його пост після того, як Пашинський вистрілив в людину, машина якої стояла на шляху джипа небожителя-депутата: "Депутат з яйцями. Ображені вже ниють що це незаконно. А як на мене, вчити п'яне бидло законно і гідно". Нагадаю, що за замах на вбивство беззбройного "депутату з яйцями", звісно ж, нічого не було", — написала Самборська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники "Національних дружин" взяли в заручники депутатів і змусили проголосувати за обласний бюджет.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Сергій КороткихСергій Пашинський
Місце
Україна
Тег
Національні дружини
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Севченко Николай
Севченко Николай
Не все те патриоты, которые кричат Слава Украине и поют гимн. Россия сейчас массово переобула титушек в типа патриотов с трезубцами. Сейчас будет сумасшедшее давление против Пороха. Второй его срок Россия не выдержит.
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Батрух Василь
Батрух Василь
Узаконенные титуханы.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нацбандиты авакова на содержании коломойского.
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