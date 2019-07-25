На Єфремова одягли електронний браслет

Скандальному екс-регіоналу Олександру Єфремову після виходу з СІЗО одягли електронний засіб контролю.
"Після зміни запобіжного заходу і виходу з СІЗО браслет одягли", - наводить "Інтерфакс-Україна" слова адвоката.
Нагадаємо, Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, випустили з СІЗО в Старобільську (Луганська область) вранці 24 липня.
Олександр Єфремов
zn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".
Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ відбулося саме за командою Єфремова.
Зі свого боку в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландіка, який дав проти нього свідчення, закликали притягнути до відповідальності.
Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.
3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах: захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), створення терористичної групи чи організації (ст. 258-3), державна зрада (ст. 111).
У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.
У Швейцарії розсекретили дані про те, що з 2006 року на пов'язані з Єфремовим рахунки в Швейцарії надійшли 33 мільйони швейцарських франків.
Також у листопаді 2017 року свідок розповів про обставини проведення мітингів і підготовку до проведення незаконного референдуму навесні 2014 року на території Луганської області у справі Єфремова.
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