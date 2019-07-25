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На Єфремова одягли електронний браслет

1.8т Читати матеріал російською

Скандальному екс-регіоналу Олександру Єфремову після виходу з СІЗО одягли електронний засіб контролю.

"Після зміни запобіжного заходу і виходу з СІЗО браслет одягли", - наводить "Інтерфакс-Україна" слова адвоката.

Нагадаємо, Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, випустили з СІЗО в Старобільську (Луганська область) вранці 24 липня.

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Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
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Харченко Александр
Харченко Александр
На эту луганскую обезьяну надо одеть строгий ошейник со взрывпакетом. Пусть поменьше головой крутит, мраЗь...
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