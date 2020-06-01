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1 червня • оновлено в 09:08
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На дорогах України загинули 175 тисяч осіб: у МВС вразили статистикою

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За 2019 рік в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3454 особи, зокрема 166 дітей.

Всього за всі роки незалежної України в ДТП померли більше ніж 175 тисяч осіб, повідомив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

Він зазначив, що встановлення автоматичного контролю за перевищенням швидкості та інших порушень правил дорожнього руху повинно зробити внесок у безпеку українських водіїв.

ДТП в Україні

ДТП в Україні

"Але справжня перемога над смертельними ДТП можлива лише в разі наведення тотального порядку з дорожньою інфраструктурою, з жорстоким контролем за невиданням водійських посвідчень тим, хто їх не гідний, і, нарешті, прищеплення поваги до учасників руху зі шкільної лави", – сказав Геращенко.

Заступник міністра вважає, що такими заходами можна добитися зниження смертності на українських дорогах удвічі протягом найближчих п'яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на дорогах Києва з 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації ПДР.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України ДТП
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