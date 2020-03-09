На допит у справі Шеремета викликали ветерана АТО, який на момент вбивства був у полоні

На допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році слідчі викликали ветерана АТО Олексія Кодьмана, який на момент трагедії перебував у полоні окупантів.

Повістку в Головне слідче управління Національної поліції український розвідник опублікував на своїй сторінці в Facebook. Згідно з документом, він повинен з'явитися туди 10 березня.

Олексій Кодьман Facebook/Олексій Кодьман

Кодьмана викликали в якості свідка для проведення слідчих дій. Однак, український захисник потрапив в полон до терористів в листопаді 2015 року, а звільнений був через 2,5 року в рамках обміну полоненими.

"Не хотів і не потрібно було, але, Арсен Борисович, не можу зрозуміти, я тут до чого. У 2016 році в липні місяці я сидів у зручній камері сектору особливого режиму 97-й колонії міста Макіївка з видом на Донбас арену", – написав Кодьман .

Повістка Facebook/Олексій Кодьман

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