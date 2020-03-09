Головна Новини
9 березня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На допит у справі Шеремета викликали ветерана АТО, який на момент вбивства був у полоні

3.1т
Читати матеріал російською

На допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році слідчі викликали ветерана АТО Олексія Кодьмана, який на момент трагедії перебував у полоні окупантів.

Повістку в Головне слідче управління Національної поліції український розвідник опублікував на своїй сторінці в Facebook. Згідно з документом, він повинен з'явитися туди 10 березня.

Олексій Кодьман

Олексій Кодьман

Facebook/Олексій Кодьман

Кодьмана викликали в якості свідка для проведення слідчих дій. Однак, український захисник потрапив в полон до терористів в листопаді 2015 року, а звільнений був через 2,5 року в рамках обміну полоненими.

"Не хотів і не потрібно було, але, Арсен Борисович, не можу зрозуміти, я тут до чого. У 2016 році в липні місяці я сидів у зручній камері сектору особливого режиму 97-й колонії міста Макіївка з видом на Донбас арену", – написав Кодьман .

Повістка

Повістка

Facebook/Олексій Кодьман

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • У квартиру юриста у справі Шеремета Леоніда Маслова, який виступав на захист підозрюваного у вбивстві, прийшли з обшуками

  • Офіс генпрокурора України не має інформації, яку можна розголосити щодо розслідування справи про вбивство журналіста

  • Юрист зазначив на кричущу невідповідність у справі Шеремета. Зріст підозрюваного у вбивстві майже на 10 см більше зросту людини, який потрапив на записи камер відеоспостереження.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
37
9
Смішно
2
Цікаво
15
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вызвали - надо идти и там объясняться, а не тиражировать в СМИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги