На Донеччині жінка за $800 замовила вбивство чоловіка: поліція його "втопила"

Поліція Донеччини провела інсценування вбивства чоловіка, яке замовила його колишня дружина, а потім затримала зловмисницю.

Про це повідомили на сайті поліції Донецької області. Мешканка міста Костянтинівка за $ 800 замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

Кілер мав втопити жертву в ставку, в результаті чого загальна квартира перейшла б у власність зловмисниці.

Поліцейські інсценували смерть потерпілого, а жінку затримали в середу, 15 липня, під час передачі грошей виконавцю злочину.

Правоохоронці встановили за оперативною інформацією, що в Костянтинівці 61-річна жінка підшукує осіб, які за грошову винагороду вб'ють її колишнього чоловіка.

"Зловмисниця передала кілеру фото жертви, завдаток в розмірі 4500 грн і довіреність на продаж квартири, яку потерпілий мав підписати. За планом підозрюваної, вбивство мало виглядати як нещасний випадок на воді, якщо тіло колись знайдуть, адже чоловік має інвалідність" , – сказано в повідомленні.

Поліція з використанням заходів конспірації провела інсценування злочину.

"Потерпілий оформив папери, за якими нерухомість переходила в розпорядження колишньої дружини, і зіграв роль жертви. Під контролем поліцейських 57-річний чоловік пірнув у водойму ", – розповіли в поліції.

При передачі другої частини винагороди в сумі $600 замовницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В ході обшуків у неї вилучили фотографії "вбитого", які кілер надав як доказ виконання завдання, паспорт потерпілого, а також підписані документи на житло і ключі від квартири. Перед тим, як розрахуватися з виконавцем, організатор вбивства перевірила справжність довіреності у нотаріуса.

Жінці інкримінують ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Підготовка замовного вбивства). Їй загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Кілер надав як доказ виконання завдання паспорт потерпілого і ключі від квартири (Поліція Донецької області)

При передачі другої частини винагороди в сумі $600 замовницю затримали (Поліція Донецької області)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, що публічно виступає проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів в Рівненській і Житомирській областях.