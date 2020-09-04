На Донеччині військові крали продукти для поранених бійців – ДБР

У Краматорську Донецької області група осіб, які перебували на службі в Збройних силах України, влаштувала "бізнес" на продажу привласнених продуктів, призначених для пацієнтів військового госпіталю.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом фігурантам кримінального провадження. За вчинення відповідного злочину їм загрожує до 12 років позбавлення волі, передає пресслужба відомства.

За даними слідства, у липні 2020 року 32-річний вінничанин, проходячи військову службу за контрактом у ЗСУ, тимчасово виконував обов’язки заступника начальника з матеріально-технічного забезпечення однієї з військових медичних установ. Скориставшись тим, що у вихідні та святкові дні пацієнти і працівники госпіталю значно менше харчувалися в їдальні, він штучно створював надлишки продуктів і привласнював їх для подальшої реалізації за грошову винагороду.

У Краматорську група осіб займалася розкраданням і перепродажем продуктів для військового госпіталю

Крім того, молодший лейтенант залучив до оборудки водія госпіталю, якому доручив завантажувати продукти з продовольчого складу до службового автомобіля й вивозити їх із території. Після цього, інформують слідчі, залучені до схеми особи перевантажували продукти за межами військової частини на особисте авто ще однієї військовослужбовиці. Жінка шукала місця реалізації, куди перевозила викрадене майно та отримувала грошову винагороду за його незаконну реалізацію.

У схемі з розкрадання майна ЗСУ брали участь троє осіб, зокрема військовослужбовці

"8 серпня 2020 року слідчі ДБР затримали молодшого лейтенанта – організатора злочину і керівника організованої злочинної групи в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку виявлено та вилучено продукти, які належать військовому госпіталю. Сума збитків встановлюється", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу про розкрадання військового майна, вчинене в умовах особливого періоду організованою злочинною групою, розслідують за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

За розкрадання майна ЗСУ фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 500 тисяч гривень застави за неявку в суд одного з фігурантів у справі про заволодіння майном Національної гвардії.