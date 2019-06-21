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На Донеччині спалахнула масштабна пожежа: фото і відео з місця НП

1.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі в центрі Єнакієва (Донецька область) між супермаркетом "Обжора" і ЦУМом спалахнула масштабна пожежа. Займання сталося близько 18:00 21 червня.

Зокрема, був знищений ряд речових торгових точок. Вогонь ледь не перекинувся на великі магазини, але його вдалося зупинити. Жертв і постраждалих немає, повідомляється у місцевих пабліках у соцмережах. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причина загоряння ще встановлена. При цьому місцеві жителі незадоволені швидкістю роботи пожежних. Вони помітили, що рятувальники приїхали зовсім з іншої частини, хоча найближча була всього у декількох километрах від місця загоряння.

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На Донеччині спалахнула масштабна пожежа: фото і відео з місця НП

Скріншот з відео

На Донеччині спалахнула масштабна пожежа: фото і відео з місця НП

Скріншот з відео

На Донеччині спалахнула масштабна пожежа: фото і відео з місця НП

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Донецьку згоріла будівля на території непрацюючого заводу пластмас у Петрівському районі.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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