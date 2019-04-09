На Донеччині прогримів вибух: є загиблий і постраждалі

На Донеччині 9 квітня пролунав вибух під час розмінування території біля водогону "Сіверський Донець — Донбас".

У результаті інциденту загинув сапер відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ДСНС України. Ще двоє — отримали поранення.

Інцидент трапився близько 10:00 у районі с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Новини Чоловік позбувся щоки від вибуху електронної сигарети і подав до суду

Ілюстрація

"У результаті події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов А. Л., поранені старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань Д. і старший сержант служби цивільного захисту Безкоровайний Є. А.", — зазначено у повідомленні.

Вжито заходів для евакуації піротехніків із "сірої зони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові на Донбасі влучним пострілом знищили новий об'єкт терористів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram