На Донеччині поліція шукає 157 зниклих безвісти військових ЗСУ

Олексій Тітофф Розслідування 11:22, 3.08.2020 Оновлено: 11:48, 3.08.2020

У Донецькій області вважаються зниклими безвісти 157 українських військовослужбовців.

Дані надано за період 2014-2020 років, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний запит до відділу комунікацій ГУНП регіону.

"Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами зникнення 157 військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції Донеччини також додали, що за вказаний період було зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців ЗСУ.

Зазначимо, що на Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ВСУ становлять 363 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.

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