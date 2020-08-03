На Донеччині поліція шукає 157 зниклих безвісти військових ЗСУ
У Донецькій області вважаються зниклими безвісти 157 українських військовослужбовців.
Дані надано за період 2014-2020 років, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний запит до відділу комунікацій ГУНП регіону.
"Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами зникнення 157 військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.
У Нацполіції Донеччини також додали, що за вказаний період було зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців ЗСУ.
Зазначимо, що на Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ВСУ становлять 363 особи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.