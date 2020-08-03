На Донеччині поліція шукає 157 зниклих безвісти військових ЗСУ

У Донецькій області вважаються зниклими безвісти 157 українських військовослужбовців.

Дані надано за період 2014-2020 років, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний запит до відділу комунікацій ГУНП регіону.

"Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами зникнення 157 військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції Донеччини також додали, що за вказаний період було зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців ЗСУ.

Зазначимо, що на Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ВСУ становлять 363 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.