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На Донеччині поліція шукає 157 зниклих безвісти військових ЗСУ

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Розслідування
11,4 т.
На Донеччині поліція шукає 157 зниклих безвісти військових ЗСУ

Військові ЗСУ.

У Донецькій області вважаються зниклими безвісти 157 українських військовослужбовців.

Дані надано за період 2014-2020 років, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний запит до відділу комунікацій ГУНП регіону.

"Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами зникнення 157 військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції Донеччини також додали, що за вказаний період було зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців ЗСУ.

Зазначимо, що на Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ВСУ становлять 363 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня троє українських військовослужбовців померли через різке погіршення стану здоров'я.

УкраїнаДонецькВійна на ДонбасівійськовіДонбасЗбройні сили України
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  2. Розслідування