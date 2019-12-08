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8 грудня • оновлено в 23:35
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На Донеччині поховали вбитого за українську мову волонтера: фото і відео 18+

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У Бахмуті Донецької області попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мірошниченком, якого раніше побили за українську мову.

На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб. Деякі люди приїхали з інших міст – Торецька і Костянтинівки, пише видання "Своі.CITY". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім траурна процесія пройшла вулицями Бахмута. Поховали Артема Мірошниченка на кладовищі у селищі Ямпіль, де покояться його рідні.

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Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком

Прощання з Артемом Мірошниченком

"Своі.CITY"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Артема Мірошниченка напали ввечері 29 листопада у Бахмуті. Причиною жорстокого побиття вважають те, що він відповів українською мовою.

Волонтера знайшли без свідомості через дві години, доставили в обласну травматологію в Лимані з численними травмами. Він помер 6 грудня.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
На самом деле покойного били не за украинский язык, а за жлобство и хамство, которое он демонстрировал в отношении к жителям Донбасса.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кто из свиномовников следующий?
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