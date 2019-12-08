На Донеччині поховали вбитого за українську мову волонтера: фото і відео 18+

У Бахмуті Донецької області попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мірошниченком, якого раніше побили за українську мову.

На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб. Деякі люди приїхали з інших міст – Торецька і Костянтинівки, пише видання "Своі.CITY". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім траурна процесія пройшла вулицями Бахмута. Поховали Артема Мірошниченка на кладовищі у селищі Ямпіль, де покояться його рідні.

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Прощання з Артемом Мірошниченком "Своі.CITY"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Артема Мірошниченка напали ввечері 29 листопада у Бахмуті. Причиною жорстокого побиття вважають те, що він відповів українською мовою.

Волонтера знайшли без свідомості через дві години, доставили в обласну травматологію в Лимані з численними травмами. Він помер 6 грудня.

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