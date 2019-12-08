На Донеччині поховали вбитого за українську мову волонтера: фото і відео 18+

У Бахмуті Донецької області попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мірошниченком, якого раніше побили за українську мову.
На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб. Деякі люди приїхали з інших міст – Торецька і Костянтинівки, пише видання "Своі.CITY". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Потім траурна процесія пройшла вулицями Бахмута. Поховали Артема Мірошниченка на кладовищі у селищі Ямпіль, де покояться його рідні.
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Прощання з Артемом Мірошниченком
"Своі.CITY"
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Артема Мірошниченка напали ввечері 29 листопада у Бахмуті. Причиною жорстокого побиття вважають те, що він відповів українською мовою.
Волонтера знайшли без свідомості через дві години, доставили в обласну травматологію в Лимані з численними травмами. Він помер 6 грудня.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".