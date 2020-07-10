На Донеччині копів спіймали на викраденні людей і торгівлі наркотиками: фото затримання

Командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих і поліцейського управління патрульної поліції в Донецькій області зловили на збуті наркотиків, викрадення людей, перевищенні повноважень і вимаганні.

За даними слідства, в квітні-липні 2020 року правоохоронці за попередньою змовою займалися збутом бойових припасів, наркотиків, застосовували насильство до осіб, що виготовляли наркотики, а також позбавляли їх свободи, повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

"Також вони незаконно проникали в об'єкти приватної власності, вилучали наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту і вимагали від осіб грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

В ході обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах виявлено та вилучено грошові кошти, боєприпаси, граната Ф1, наркотичні засоби.

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

"Під час документування факту нападу на цивільну особа із застосуванням спеціальних засобів, психічного і фізичного насильства, заволодіння психотропною речовиною – амфетаміном чотирьох правоохоронців викрили та затримали в порядку ст.208 КПК України", – повідомили в ОГП.

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області можуть змінити начальника Головного управління Національної поліції регіону через поліцейських, яких підозрюють у створенні злочинного угруповання.