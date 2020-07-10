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На Донеччині копів спіймали на викраденні людей і торгівлі наркотиками: фото затримання

Карина Бондаренко
Розслідування
1,7 т.
Затримання поліцейських на Донеччині

Затримання поліцейських на Донеччині.

Командира взводу роти тактико-оперативного реагування, двох його підлеглих і поліцейського управління патрульної поліції в Донецькій області зловили на збуті наркотиків, викрадення людей, перевищенні повноважень і вимаганні.

За даними слідства, в квітні-липні 2020 року правоохоронці за попередньою змовою займалися збутом бойових припасів, наркотиків, застосовували насильство до осіб, що виготовляли наркотики, а також позбавляли їх свободи, повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Затримання поліцейських на Донеччині

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

"Також вони незаконно проникали в об'єкти приватної власності, вилучали наркотичні засоби з метою подальшого їх збуту і вимагали від осіб грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

В ході обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах виявлено та вилучено грошові кошти, боєприпаси, граната Ф1, наркотичні засоби.

Затримання поліцейських на Донеччині

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

"Під час документування факту нападу на цивільну особа із застосуванням спеціальних засобів, психічного і фізичного насильства, заволодіння психотропною речовиною – амфетаміном чотирьох правоохоронців викрили та затримали в порядку ст.208 КПК України", – повідомили в ОГП.

Затримання поліцейських на Донеччині

Затримання поліцейських на Донеччині gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області можуть змінити начальника Головного управління Національної поліції регіону через поліцейських, яких підозрюють у створенні злочинного угруповання.

УкраїнаДонецькНаціональна поліція України
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  2. Розслідування