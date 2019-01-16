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Путін завіз на Донбас новітнє озброєння: що відомо

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Росія завезла на окуповані території Донбасу експериментальні зразки нового озброєння. Зокрема, це засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки. За словами спікера, російська армія посилює свою діяльність на Донбасі.

Путін завіз на Донбас новітнє озброєння: що відомо

Серед усього іншого, в ОРДЛО з РФ прибувають спеціально підготовлені розвідники, з терористів формуються нові диверсійно-розвідувальні групи, наголосили в Міноборони.

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Також для оснащення розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ у "Л/ДНР" привезли новітні розробки технічних засобів розвідки й експериментальні зразки зброї, повідомив Гуцуляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загрозаВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяДНРНовини ЛНРНовини ДонбасуООСвійнаконфлікт
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Бздите кастрюлеголовые? И правильно делаете)))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Pankratov Andrey
Pankratov Andrey
Кожедуб Руслан, жди!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дубожоп Руслан, Кончай бухать!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
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Pankratov Andrey
Pankratov Andrey
Кожедуб Руслан, в атакууу!
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