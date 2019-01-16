Путін завіз на Донбас новітнє озброєння: що відомо

Росія завезла на окуповані території Донбасу експериментальні зразки нового озброєння. Зокрема, це засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані розвідки. За словами спікера, російська армія посилює свою діяльність на Донбасі.

Серед усього іншого, в ОРДЛО з РФ прибувають спеціально підготовлені розвідники, з терористів формуються нові диверсійно-розвідувальні групи, наголосили в Міноборони.

Також для оснащення розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ у "Л/ДНР" привезли новітні розробки технічних засобів розвідки й експериментальні зразки зброї, повідомив Гуцуляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В "ДНР" заявили, що Україна планує здійснити хімічну атаку на окуповані території, за допомогою диверсії на заводі "Стирол".

Терористи стверджували, що хіматаку ЗСУ готують за участю військовослужбовців Великобританії.

В українській розвідці прояснили ситуацію, уточнивши: подібними заявами терористи прикривають власні плани щодо вибуху на "Стиролі", який може привести до великомасштабної екологічної катастрофи в ОРДЛО.

Радфед РФ поспішив відхреститися від планів щодо хімічної атаки, стверджуючи, що інформація українських розвідслужб "безглузда".

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