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12 вересня • оновлено в 14:24
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На Донбасі знову загинули морпіхи: названі імена Героїв

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Загиблі 11 вересня українські захисники служили в 36 окремій бригаді морської піхоти ЗСУ імені контр-адмірала Михайла Білинського. Це – прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський.

Імена Героїв назвала пресслужба 36 бригади ЗСУ у Facebook. Також там розповіли про обставини загибелі воїнів.

"11 вересня, близько 23:00, противник відкрив вогонь в бік позицій наших захисників, які виконували бойові завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності в районі виконання Операції об'єднаних сил. Під щільним свинцевим вогнем зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів противник прикривав роботу свого снайпера, в результаті якого наші воїни отримали несумісні з життям поранення. Ворожі кулі забрали життя двох наших морпіхів: прапорщика Обухівського Миколи і матроса Лінчевського Олександра Валерійовича", – написали на сторінці бригади.

Загибель воїнів ЗСУ на Донбасі

Загибель воїнів ЗСУ на Донбасі

"Антикор"

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Загинув від кулі снайпера: на Донбасі вбили воїна "Азову"

Побратими Героїв висловили співчуття рідним і близьким загиблих воїнів-морпіхів і вшанували їх пам'ять зворушливими словами.

"Вірні завжди! До останнього подиху, до останньої краплі своєї червоної крові. Відпочивайте з Богом, побратими. Ви назавжди в нашому строю, пам'яті і серцях", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про загибель двох військовослужбовців ЗСУ 11 вересня повідомили в штабі ООС.

В той же день в Дніпро екстрено доправили тяжко пораненого бійця ЗСУ з Донбасу. Йому провели складну операцію.

Нагадаємо, 10 вересня, на Донбасі загинув 21-річний боєць Збройних сил України Юрій Бурдейний з Черкаської області.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Пошли за бутылкой, а их снайпер снял услышав запах перегара. В чем геройство?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Морские скотики получили то за чем пришли на Донбасс.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Морпехи к Донбасскому океану прорывались?
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