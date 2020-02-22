На Донбасі знову спалахнули кровопролитні бої: у України втрата

У п'ятницю, 21 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 13 раз порушили режим припинення вогню.

Обстріли в ООС espreso.tv

Противник обстрілював позиції з заборонених мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи сім разів стріляли неподалік Красногорівки, поруч з Павлополем, в районі Лебединського, Новотроїцького, поблизу Пісок і Мар'їнки.

Карта mediarnbo.org

Ще шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

два рази поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм - 20 хв і 10 хв з 82-мм міномета, а також 7 пострілів з станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм - 5 хв, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем;

поблизу Майського – з 82 мм міномета - 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;

в районі Новотошківського – з міномета калібру 82 мм - 8 хв і 10 пострілів з автоматичної станкового гранатомета;

поруч з Новолуганським – з 82-мм міномета - 4 міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL раніше, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони створить робочу групу для розслідування наступу терористів на позиції Збройних сил на Донбасі 18 лютого.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!