На Донбасі тричі порушили режим тиші: в ОС розповіли про провокації

За добу 19 серпня ЗСУ зафіксували чергове порушення підтримуваними РФ військовими формуваннями досягнутих у межах переговорів Тристоронньої контактної групи домовленостей – вони, зокрема, проявляли вогневу активність

Так, українські військовослужбовці задокументували три ворожі порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у ранковому зведення щодо ситуації в районі її проведення.

Так, українські військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Минулої доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не було помічено. Водночас поблизу Луганського та двічі біля Попасної ЗСУ зафіксували вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

"В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", – інформують у штабі ООС.

Там додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Також зазначається, що від початку цієї доби, 20 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Слава Україні!" – підсумували в повідомленні.

Повідомлення штабу ООС про ситуацію на Донбасі (Facebook Операція Об’єднаних сил)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня, за даними штабу ООС, терористи на Донбасі жодного разу не порушили домовленості про перемир'я. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, втрат і поранених у лавах ЗСУ не було.

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