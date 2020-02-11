Ворог знищив тисячі одиниць техніки ЗСУ на Донбасі: детальна інфографіка

У 2014-2016 роках на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки – близько 2576 одиниць.

Причиною цього стало те, що перші два роки війни були найбільш активною фазою протистояння. Компанія Defense Express, посилаючись на дані Міністерства оборони, показала втрати в детальній інфографіці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Уточнюється, що 391 одиниця не підлягала відновленню і була втрачена. Йдеться про 79 танків, 214 БМП, 68 БТР і 30 інших машин.

Найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти – 1201 одиниця, а також танки – 440 одиниць.

Найпоширеніша причина пошкоджень: вогонь реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів.

Ворог знищив тисячі одиниць техніки ЗСУ на Донбасі Defense Express

Це в першу чергу обумовлено обстрілами російськими регулярними військами українських позицій з території Російської Федерації і їх подальше вторгнення в липні-вересні 2014 року. Всього такими обстрілами було пошкоджено 1159 одиниць бронетехніки.

Причини пошкоджень

Втрати в 2014 році

Втрати в 2015 році

Втрати в 2016 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році на війні за незалежність загинуло 111 українських воїнів, тоді як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

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