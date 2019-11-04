На Донбасі знищили терористів "Деса" і "Свята". Фото

В кінці жовтня на Донбасі були ліквідовані ще двоє терористів "Л/ДНР". Обидва вони виявилися українцями.

Про це повідомив у своєму каналі в Telegram український офіцер Анатолій Штефан. Він опублікував фото і інформацію про терористів.

"31 жовтня Нартов "Свят" Андрій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – повідомив Штефан.

42-річний Андрій Нартов народився в Мар'їнці Донецької області. Він воював на стороні "ДНР" в 100-й бригаді.

28 жовтня було ліквідовано Коверяк "Дес" Денис. 39-річний уродженець Горлівки воював в 3 Окремій мотострілецькій бригаді 1АК ВС РФ.

Андрій Нартов ліквідований на Донбасі

Андрій Нартов ліквідований на Донбасі

Денис Коверяк ліквідований на Донбасі

Денис Коверяк ліквідований на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Донбасі ліквідували двох молодих терористів "ДНР".

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