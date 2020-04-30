На Донбасі знищено більш ніж тисячу військових Путіна – командувач ООС

Всього за час проведення операції об'єднаних сил на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ склали 1234 убитими та 2074 пораненими.

Як повідомив у інтерв'ю "Укрінформу" командувач ООС Володимир Кравченко, лише за цей рік підтверджено ліквідацію 143 загарбників та ще 273 було поранено.

Війна на Донбасі Ілюстрація

"Окрім цього, нашими воїнами знищено 28 одиниць техніки", – додав він.

За словами командувача ООС, майже кожна провокація окупантів отримує адекватну відповідь.

"За всі ці роки ми добре вивчили ворога, його підступну та злочинну тактику, знаємо, як нам діяти за будь-якого розвитку ситуації", – запевнив Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними розвідки, 29 квітня військовослужбовці ЗСУ знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.