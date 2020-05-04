На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото
Прокуратура задокументувала черговий факт збройної агресії Росії в Донецькій області.
Як ідеться на сторінці місцевої прокуратури в Facebook, під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня терористи "ДНР" влаштували ракетний обстріл у районі села Павлопіль Волноваського району, де проживає мирне населення.
"Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України", – йдеться у повідомленні.
Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна на Донбасі понесли великі втрати після того, як вирішили підло вдарити по ЗСУ. П'ятеро окупантів були ліквідовані, ще двоє поранені.