На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото

Кирило Лютий Розслідування 23:45, 4.05.2020 Оновлено: 00:03, 5.05.2020

Прокуратура задокументувала черговий факт збройної агресії Росії в Донецькій області.

Як ідеться на сторінці місцевої прокуратури в Facebook, під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня терористи "ДНР" влаштували ракетний обстріл у районі села Павлопіль Волноваського району, де проживає мирне населення.

"Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України", – йдеться у повідомленні.

Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

facebook.com/don.gp.gov.ua
facebook.com/don.gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна на Донбасі понесли великі втрати після того, як вирішили підло вдарити по ЗСУ. П'ятеро окупантів були ліквідовані, ще двоє поранені.

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