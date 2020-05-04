На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото

Прокуратура задокументувала черговий факт збройної агресії Росії в Донецькій області.
Як ідеться на сторінці місцевої прокуратури в Facebook, під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня терористи "ДНР" влаштували ракетний обстріл у районі села Павлопіль Волноваського району, де проживає мирне населення.
"Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України", – йдеться у повідомленні.
Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
facebook.com/don.gp.gov.ua
facebook.com/don.gp.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна на Донбасі понесли великі втрати після того, як вирішили підло вдарити по ЗСУ. П'ятеро окупантів були ліквідовані, ще двоє поранені.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".