Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото

7.7т
Читати матеріал російською

Прокуратура задокументувала черговий факт збройної агресії Росії в Донецькій області.

Як ідеться на сторінці місцевої прокуратури в Facebook, під час досудового розслідування встановлено, що 3 травня терористи "ДНР" влаштували ракетний обстріл у районі села Павлопіль Волноваського району, де проживає мирне населення.

"Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України", – йдеться у повідомленні.

Надалі зібрані докази через Офіс генпрокурора будуть передані в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

На Донбасі знайшли зброю Путіна: в мережі опублікували фото

facebook.com/don.gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна на Донбасі понесли великі втрати після того, як вирішили підло вдарити по ЗСУ. П'ятеро окупантів були ліквідовані, ще двоє поранені.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
15
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги