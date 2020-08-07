СБУ знайшла схрон терориста, який підірвав міст на Луганщині. Фото

Дар'я Дурова Розслідування 21:59, 7.08.2020

Біля селища Піски в Луганській області було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами терористів.

Схрон знайшли в лісосмузі Новопсковського району, повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Правоохоронці вилучили два автомати Калашникова та майже триста патронів до нього.

Вилучені зброя і патрони.
СБУ
Автомати терорист обмотав брезентом і клейонкою.
СБУ

За оперативною інформацією, схрон влаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 та велику кількість набоїв різного калібру.

Крім того, оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон із протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, двома пострілами до РПГ-7 і патронами. Поруч із місцем схованки було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд. Засоби ураження направлені на експертизу.

Схрон терористів.
СБУ
Осколково-фугасний танковий снаряд.
СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі генерального прокурора України відкрили кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

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