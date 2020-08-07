СБУ знайшла схрон терориста, який підірвав міст на Луганщині. Фото
Біля селища Піски в Луганській області було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами терористів.
Схрон знайшли в лісосмузі Новопсковського району, повідомляється на сайті Служби безпеки України.
Правоохоронці вилучили два автомати Калашникова та майже триста патронів до нього.
За оперативною інформацією, схрон влаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
Раніше співробітники СБУ виявили ще одну схованку цього зловмисника. Тоді було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 та велику кількість набоїв різного калібру.
Крім того, оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон із протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, двома пострілами до РПГ-7 і патронами. Поруч із місцем схованки було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд. Засоби ураження направлені на експертизу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі генерального прокурора України відкрили кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.