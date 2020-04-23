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23 квітня • оновлено в 08:57
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На Донбасі знайшли новітнє озброєння Росії. Фотофакт

2.4т
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні виявила нові докази російської військової присутності на Донбасі.

Про це в Facebook повідомила українська активістка і волонтерка Олеся Татарин, яка опублікувала деякі частини звіту місії ОБСЄ.

"10 березня за допомогою безпілотного апарату місії ОБСЄ були виявлені новітні комплекси радіоелектронної боротьби СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V" Леер-3" та Р-934Б "Синиця", розташовані на південній околиці Луганська, 13 км від лінії бойового зіткнення, на тимчасово окупованій Росією території. Дані комплекси стоять на озброєнні російської армії і на експорт не поставлялися", – йдеться в повідомленні.

Російські найманці на Донбасі

Російські найманці на Донбасі

Також 16 березня безпілотник місії ОБСЄ в районі населеного пункту Южна Ломуватка виявив новий комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2" і станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Військова техніка РФ на Донбасі

Військова техніка РФ на Донбасі

Військова техніка РФ на Донбасі

Військова техніка РФ на Донбасі

Крім того 5 квітня в районі Світлодарська ЗСУ збили сучасний російський БПЛА "Застава" Bird Eye 400, виготовлений на Уралі.

Російський безпілотник

Російський безпілотник

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 22 квітня вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, за що і поплатилися – наші підрозділи поранили двох найманців.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас воєнна техніка
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Юг Руси
Юг Руси
Вот где реально "в00руженные формирования России"! https://youtu.be/piv0Hy_v6d4
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0
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А где "армия Путина"? Не получилось сфотографировать? Российское оружие в Донбассе есть, однозначно! Но вы же все время орете про российскую армию, а где она?
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3
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Andria Viktor
Andria Viktor
Кристина Cтефанова, там росс.отпускники,не хватало ещё армия питаров.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
1000 танков о которых говорил порошенко всё ещё ищут или уже уничтожили?
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