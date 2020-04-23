На Донбасі знайшли новітнє озброєння Росії. Фотофакт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні виявила нові докази російської військової присутності на Донбасі.

Про це в Facebook повідомила українська активістка і волонтерка Олеся Татарин, яка опублікувала деякі частини звіту місії ОБСЄ.

"10 березня за допомогою безпілотного апарату місії ОБСЄ були виявлені новітні комплекси радіоелектронної боротьби СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V" Леер-3" та Р-934Б "Синиця", розташовані на південній околиці Луганська, 13 км від лінії бойового зіткнення, на тимчасово окупованій Росією території. Дані комплекси стоять на озброєнні російської армії і на експорт не поставлялися", – йдеться в повідомленні.

Російські найманці на Донбасі

Також 16 березня безпілотник місії ОБСЄ в районі населеного пункту Южна Ломуватка виявив новий комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2" і станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Військова техніка РФ на Донбасі

Військова техніка РФ на Донбасі

Крім того 5 квітня в районі Світлодарська ЗСУ збили сучасний російський БПЛА "Застава" Bird Eye 400, виготовлений на Уралі.

Російський безпілотник

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 22 квітня вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, за що і поплатилися – наші підрозділи поранили двох найманців.

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