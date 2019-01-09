На Донбасі знайдено схованку терористів із ''допомогою'' з Росії: опубліковані фото

Генеральна прокуратура виявила нові докази фінансування Росією у війні проти України на території Донбасу.

Як зазначає прес-служба, йдеться про схованку, виявлену управлінням із розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, а також генпрокуратурою в ході досудового розслідування.

Вона розміщена в районі с. Лобачеве Новоайдарського району Луганської області (знаходиться під контролем Збройних Сил України) і с. Жовте Слов'яносербського району Луганської області (підконтрольне терористичній організації "ЛНР"). За всіма ознаками таємний сховок облаштований диверсійно-розвідувальними групами противника.

gp.gov.ua

gp.gov.ua

Як підкреслили в прокуратурі, у ньому зберігалися 2 продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, 1 реактивний піхотний вогнемет "Джміль" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.

"Отримані докази будуть використані у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях", — наголошується в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася детальна карта позицій техніки, яку РФ стягнула до українських кордонів.