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На Донбасі знайдено схованку терористів із ''допомогою'' з Росії: опубліковані фото

1.1тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура виявила нові докази фінансування Росією у війні проти України на території Донбасу.

Як зазначає прес-служба, йдеться про схованку, виявлену управлінням із розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, а також генпрокуратурою в ході досудового розслідування.

Вона розміщена в районі с. Лобачеве Новоайдарського району Луганської області (знаходиться під контролем Збройних Сил України) і с. Жовте Слов'яносербського району Луганської області (підконтрольне терористичній організації "ЛНР"). За всіма ознаками таємний сховок облаштований диверсійно-розвідувальними групами противника.

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На Донбасі знайдено схованку терористів із ''допомогою'' з Росії: опубліковані фото

gp.gov.ua

На Донбасі знайдено схованку терористів із ''допомогою'' з Росії: опубліковані фото

gp.gov.ua

Як підкреслили в прокуратурі, у ньому зберігалися 2 продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, 1 реактивний піхотний вогнемет "Джміль" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.

"Отримані докази будуть використані у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях", — наголошується в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася детальна карта позицій техніки, яку РФ стягнула до українських кордонів.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
РосіяНовини ЛНРНовини ДонбасуГенеральна прокуратура Українифотографии
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