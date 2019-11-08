На Донбасі зірване розведення сил: в ОС озвучили трагічні новини

Терористи зірвали початок практичного процесу розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське) на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ОС. "Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, в цей день від ворожої сторони в ОБСЄ не було. Таким чином, противник зірвав не тільки процес розведення, але і в черговий раз порушив міжнародні домовленості. Українська сторона готова до розведення ..." – сказано в заяві.

Відзначається, що досягнуті домовленості про початок практичних заходів 9 листопада 2019 року.

Війна на Донбасі ТСН

Крім того, у штабі ОС уточнили, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Луганського – із автоматичних гранатометів;

біля Залізного – із великокаліберних кулеметів;

неподалік Зайцевого - із автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції із ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

Також повідомляється, що від поранень, отриманих 7 листопада, у лікувальному закладі помер ще один український воїн – Геннадій Моторин. У мережі показали його фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада протитанкова керована ракета потрапила в УРАЛ, біля якого працювали українські військові. Один із них, Герман Бродінков, відразу загинув, ще троє хлопців отримали множинні поранення. Між життям і смертю виявився солдат Геннадій Моторин.

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