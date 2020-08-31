СММ ОБСЄ назвала кількість загиблих мирних жителів на Донбасі з початку року

З 10 до 23 серпня жертв серед мирних жителів на Донбасі зафіксовано не було. Всього з початку 2020 року через бойові дії на сході загинули вісім мешканців.

Такі дані оприлюднила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в своєму звіті від 31 серпня. Також за два тижні жоден цивільний об'єкт пошкоджений не був.

"Протягом двох останніх тижнів Місія не отримувала повідомлень про жертви серед цивільного населення і не підтвердила жодного такого випадку, а також жодного повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у результаті обстрілу з легкого або важкого озброєння", – сказано в повідомленні.

"Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року залишається такою ж – 61 особа (8 загиблих і 53 поранених)", – йдеться в звіті.

Водночас у період із 10 до 23 серпня Місія підтвердила 440 порушень режиму припинення вогню, серед них – 49 вибухів. За два тижні до цього було зафіксовано 256 порушень та 45 вибухів.

Як писав OBOZREVATEL, від початку російської агресії на Донбасі в квітні 2014 року і до 10 серпня 2020-го Збройні сили України понесли безповоротні втрати в кількості 2 659 осіб. Ще 10 130 захисників отримали поранення, виконуючи свої службові обов'язки.