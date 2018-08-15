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На Донбасі зав'язалися жорстокі бої: ЗСУ зазнали втрат

14.5тЧитати новину російською

На Донбасі зав'язалися активні бої. Противник 46 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

У результаті бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, семеро вирушили у госпіталь, повідомляє прес-центр ООС.

Так, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із озброєння БМП. Відзначено також застосування артилерії калібром 152 мм, 122 мм і мінометів.

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"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар'їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд із цим, противник обстрілював зі ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм - захисників Гнутового, Водяного і Широкиного. Із мінометів вогневому впливу піддалися позиції Об'єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного", - розповіли в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позиціях біля Майорська українські армійці блискуче відбили атаку терористів, які напали серед білого дня.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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