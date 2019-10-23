На Донбасі зав'язалися запеклі бої: Україна зазнала важких втрат

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі. Також один воїн ЗСУ був травмований в бою.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення про вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів:

тричі неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТУР;

поблизу Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

у Новоселівки Другої – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, станкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

біля Пищевика – з автоматичних гранатометів;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:

чотири рази неподалік Золотого – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

тричі у Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів.

два рази в районі Хутори Вільного – з підствольних і автоматичних гранатометів;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;

у Новотошківському – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР". Жоден вояк не був поранений.

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