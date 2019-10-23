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23 жовтня • оновлено в 08:44
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/ Розслідування

На Донбасі зав'язалися запеклі бої: Україна зазнала важких втрат

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Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі. Також один воїн ЗСУ був травмований в бою.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення про вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів:

  • тричі неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТУР;

  • поблизу Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

  • у Новоселівки Другої – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, станкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

  • біля Пищевика – з автоматичних гранатометів;

  • неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

На Донбасі зав'язалися запеклі бої: Україна зазнала важких втрат

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів:

  • чотири рази неподалік Золотого – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

  • тричі у Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів.

  • два рази в районі Хутори Вільного – з підствольних і автоматичних гранатометів;

  • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;

  • у Новотошківському – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ вистояли в жорсткій сутичці з "Л/ДНР". Жоден вояк не був поранений.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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hunt andres
hunt andres
Травмирован в бою....Чем? В шароварах запутался и ипло разбил?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Небесная скотня пополнилась очередным педерастом. Надеюсь,что и двое других фашистких мразей сдохнут
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
sokolov ruslan, нет. Ишевский - это ватоправославный малолетний дрочер. Срет коменты за хавку.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ишевский Константин, это разве не был ты, ишак?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Про вооруженные силы Российской Федерации задвигайте xoxлоскотам вроде Касаба Касабыча, Махова Макакса, Махyяла Махyялыча и прочей упоротой укропадали, они это г@мно с удовольствием причмокивая всасывают.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Pavlov Dmitry, свои половые фантазии ватодрочер оставь себе подобным.
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