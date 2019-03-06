На Донбасі зав'язалися запеклі бої: є втрати

Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті обстрілу окупантів на Донбасі 5 березня.

Водночас один терорист "Л/ДНР" був знищений, ще двоє поранені. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 5 березня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші позиції: з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм — біля Широкиного", — йдеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапили позиції українських воїнів у районі Пісків та Авдіївки.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське", — додали в ОС.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео знищення позиції "ДНР" воїнами ЗСУ.

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