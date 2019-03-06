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На Донбасі зав'язалися запеклі бої: є втрати

25.4тЧитати матеріал російською

Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті обстрілу окупантів на Донбасі 5 березня.

Водночас один терорист "Л/ДНР" був знищений, ще двоє поранені. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 5 березня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші позиції: з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм — біля Широкиного", — йдеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапили позиції українських воїнів у районі Пісків та Авдіївки.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв підрозділ українських військ із мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське", — додали в ОС.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео знищення позиції "ДНР" воїнами ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"Новини ДНР
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Погибенко Олег
Погибенко Олег
Одужуйте хлопці. Перемога буде за нами!
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
#200_бригада А ось і підтвердження не забарилося про знищення позиції воїнами 30 ОМБр та нових пару контрактників у безславну бригаду. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!🇺🇦 Ютуб-канал, все цікаве там 👇🏿 https://m.youtube.com/cha…/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured
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Stasinenko Yevhen
Stasinenko Yevhen
Хороший кацап - мертвый кацап. Воины ОС правильной дорогой идут, беспощадно уничтожая российскую плесень, нарост на теле нашей, Украинской Родины!
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