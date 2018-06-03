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На Донбасі зав'язалися інтенсивні бої: свіжа мапа

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З'явилася свіжа карта, яка відображає ситуацію на Донбасі в районі бойових дій за станом на 00:00 3 червня.

Вона була опублікована на сайті Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України.

Станом на ранок 3 червня зафіксовано 4 ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів.

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Зокрема, на луганському напрямку під обстріл потрапили наші позиції в районах Кримського та Південного.

На донецькому напрямку в один і той же час (з опівночі протягом 40 хвилин) російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука та Широкиного.

Вогонь у відповідь з боку наших військовослужбовців вівся двічі, втрат серед наших військових немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в суботу, 2 червня, на окремих напрямках пройшли інтенсивні бойові дії.

Читайте все новости по теме "Російсько-український конфлікт" на Обозревателе.

Темы
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Место
Україна
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