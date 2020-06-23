На Донбасі затримали 20-річного "студента"-терориста "ДНР". Фото
Контррозвідка СБУ затримала під час спроби перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.
Хлопець – контрактник 4-го батальйону тероборони 1-го армійського корпусу ЗС РФ у "ДНР", а на територію України він, можливо, намагався пробратися під приводом вступу до ВНЗ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? У перший же день відкриття пропуску з окупованої території до України 20-річний Любецький вирішив заїхати до нас і для зручності слідчих взяв із собою повний комплект документів військовослужбовця "ДНР", – зазначив журналіст.
Він назвав хлопця "безстрашним", оскільки той, незважаючи на переконання терористів нібито про "таємні в'язниці" й "катування за російську мову" в Україні, так відкрито з усіма доказами поїхав на її територію, "покинув "русскій мір".
Бутусов підкреслив, що контррозвідка СБУ вдячна найманцю, який також є співробітником фонду ветеранів бойових дій "ДНР", за таке "своєчасне поповнення обмінного фонду".
Водночас журналіст припустив, що Любецький, можливо, їхав на українську територію для вступу до ВНЗ.
"Може, сподівається, що йому, як іногородньому, ще й гуртожиток дадуть? Ну, дахом над головою він уже забезпечений. Чергова "жертва" російської пропаганди – адже ж ніхто не змушував його все це підписувати. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав – пільги на навчання для жителів "Л/ДНР" ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже відміняють. Ну доведеться відповідати за законом. Все-таки пільги для абітурієнтів із окупованих територій повинні супроводжуватися перевіркою СБУ", – додав Бутусов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, який закликав до створення "Одеської народної республіки".