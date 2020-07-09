Обстріли на Донбасі затихли: найманці Росії змінили тактику

На Донбасі в четвер, 9 липня, озброєні формування Російської Федерації скоротили кількість обстрілів, всього один раз порушивши режим припинення вогню.

За поточну добу втрат у рядах Об'єднаних сил немає. Про це у Facebook повідомила пресслужба ООС.

Уточнюється, що терористи відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Карта ООС. Джерело: mediarnbo.org

"Військовослужбовці Об'єднаних сил продовжують надавати допомогу в ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині. Задіяна необхідна кількість особового складу і близько 60 одиниць техніки", – сказано в повідомленні.

У штабі Операції Об'єднаних сил додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, а ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

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Як писав OBOZREVATEL, від початку року більше 80% засуджених терористів "ДНР" і їх спільників отримали умовні терміни. Водночас тільки 19% вироків були оголошені за статтею про створення терористичної групи чи організації, а також участі в ній.