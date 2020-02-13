На Донбасі затихла стрілянина: "Л/ДНР" зачаїлися

Жоден український вояк не був поранений в результаті бойових дій на Донбасі 12 лютого. При цьому ворог знову скоротив кількість обстрілів.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Все обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Новотошківським – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

недалеко від населеного пункту Оріхове – з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ повідомляли хороші новини з Донбасу. За добу 11 лютого противник обстрілювали українських воїнів 5 разів.

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