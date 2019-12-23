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23 грудня • оновлено в 22:08
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Вистрілив з автомата: на Донбасі трапилася трагедія з молодим військовим

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На блокпосту Святогірськ-Букіно в Донецькій області 22-річний військовослужбовець вчинив самогубство.

Інцидент трапився 22 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відзначається, що молодий військовий Збройних сил України вистрілив собі в голову з автомата Калашникова. У результаті отриманого вогнепального поранення хлопець помер.

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На Донбасі застрелився молодий військовий ЗСУ

Прямий

Причини й обставини трагедії поки невідомі. Немає інформації і про особу загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Сквира Київської області поліцейський намагався покінчити з життям, вистріливши собі в голову.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Збройні сили України

Новини розслідувань

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