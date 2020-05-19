На Донбасі заметушилися російські снайпери: ЗСУ викрили підступну тактику. Відео

Російські окупанти та їхні найманці активізувалися біля Новоголуганського на Донбасі. Вони почали вести розвідку боєм із допомогою снайперів та стрільців.

Так загарбники намагаються виявити бойовий потенціал українських захисників та демаскувати їхні позиції, повідомляється в репортажі з передової "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спілкуючись із журналістами, воїни ЗСУ розповіли, що терористи тримають на прицілі навіть дорогу, тому їхати нею потрібно максимально швидко – аби не стати мішенню.

Аналогічна ситуація, за словами захисників, і на спостережному посту, який розташований безпосередньо біля позицій бойовиків.

Війна на Донбасі Скриншот відео

"За кілька метрів треба буде пригнутися. Там посадка прострілюється. Туди долітає 12,7, 7,62. Літають ворожі безпілотники й можуть щось скинути", – каже 22-річний військовослужбовець ЗСУ Сергій, який боронить Україну з 18 років.

Втім, аби убезпечитися від атак окупантів, позиції біля Новолуганського українські армійці добре замаскували. Спостереження вони ведуть приховано – використовують прилади, які дають змогу не висовувати голову з укриття, адже на тому боці чатує ворожий снайпер.

"Снайперу вистачає трьох секунд, щоб знищити. Наприклад, це трубка розвідника. Якщо він побачить блік у бінокль чи в трубку розвідника, якщо навіть влучить у скло, то людина залишається жива. Ми працюємо з укриття. Спостерігаємо", – розповідає воїн ЗСУ Денис.

За словами захисників, ворожі снайпери на цій ділянці фронту працюють у парі зі стрільцями. У одних на меті витягти армійців із укріплень. В інших – знищити.

"Відкривається вогонь по нас. Ми даємо вогонь у відповідь. І в цей час може працювати снайпер, адже має оптичні прилади закордонного зразка, як-от "Арчер". Тобто на певній відстані понад кілометр може вражати – як вдень, так і вночі", – зазначає військовослужбовець Ігор.

Воїни ЗСУ розповіли про активізацію російських снайперів Скриншот відео

За його словами, окрім оптики, почуватися ворогу впевнено дають змогу також безпілотники та пристрої радіоелектронної боротьби, доставлені на Донбас через так звані російські гумконвої.

Як розповідають захисники, позаяк до ворожих позицій на цій ділянці фронту кілька сотень метрів, а подекуди навіть ще менше, окупанти реагують навіть на звук на постах ОС. Тому армійці радять не говорити надто голосно.

"Це війна. Тут не може бути такого, що тут безпечно, тут небезпечно, тут стріляють, а тут по голові гладять. Це війна. Тут може бути все, що хочеш", – попереджає воїн ЗСУ Ігор.

Ситуація ускладнюється й тим, що дати вогонь у відповідь часто означає піддатися на провокацію. Тому захисники обмірковують кожен крок і відповідають на ворожий вогонь лише в разі реальної небезпеки.

"Стримує те, щоб ми не демаскували своїх позицій. Вони намагаються вирахувати, скільки в нас тут на позиції перебуває людей, яка в нас проти них стоїть зброя", – пояснює військовослужбовець ЗСУ Денис.

За даними розвідки, у лавах окупантів служить багато чоловіків із Новолуганського, які добре знають місцевих.

"Хотілося б передати привіт і сказати: Слава Україні. Ми їх чекаємо завжди в гості! Завжди їм раді. Є хліб, сіль і смажена рибка", – жартує юний воїн ЗСУ Сергій.

"Почалася війна. Мені тоді було 16 років. Були якісь такі ідеї, патріотизм. І вони дотепер горять, і хочеться вірити, що ми відбудуємо цю державу. І буде мир і тиша", – додав хлопець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі 18 травня 11 разів порушили режим тиші, а від початку 19 травня вже встигли скоїти два обстріли. На щастя, втрат серед українських воїнів немає. Натомість захисники змогли знищити одного загарбника.

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