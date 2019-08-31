На Донбасі загострилася ситуація: у штабі ООС повідомили сумні новини

У п'ятницю, 30 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС. Позиції українських військових обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

6 раз неподалік Водяного – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперського і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – із великокаліберних кулеметів;

неподалік Троїцького – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Лебединським – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм;

близько Мар'їнки – із підствольних гранатометів;

поблизу Новомихайлівки – із станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник влаштував 6 обстрілів – поблизу Новотроїцького, Золотого-4, Новолуганського, Майорська, Станиці Луганської, Новозванівки.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню – поблизу Водяного і Зайцевого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 30 серпня, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Сергій Савінов. На сайті Міністерства оборони України повідомили, що це сталося у результаті прицільного ворожого вогню.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram