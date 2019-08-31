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На Донбасі загострилася ситуація: у штабі ООС повідомили сумні новини

1.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 30 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС. Позиції українських військових обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • 6 раз неподалік Водяного – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперського і стрілецької зброї;

  • поблизу Новотроїцького – із великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Троїцького – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч із Лебединським – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм;

  • близько Мар'їнки – із підствольних гранатометів;

  • поблизу Новомихайлівки – із станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник влаштував 6 обстрілів – поблизу Новотроїцького, Золотого-4, Новолуганського, Майорська, Станиці Луганської, Новозванівки.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню – поблизу Водяного і Зайцевого.

На Донбасі загострилася ситуація: ОС повідомили сумні новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 30 серпня, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовослужбовець Сергій Савінов. На сайті Міністерства оборони України повідомили, що це сталося у результаті прицільного ворожого вогню.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
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