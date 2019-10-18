На Донбасі загострення: терористи атакували ділянку відведення військ

Після тривалої перерви незаконні збройні формування застосували важку артилерію на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook, 17 жовтня противник підступно здійснив два обстріли з заборонених мінометів калібру 120 мм (8 мін) і 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоте-4.

Також НЗФ РФ здійснили обстріл поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосове, Водяне та Авдіївка.

Терористи застосували заборонені мінськими домовленостями артилерію калібру 122 мм (16 снарядів), міномети калібру 120 мм (13 мін) і міномети калібру 82 мм (38 мін).

Війна на Донбасі 24 канал

"Така цинічна поведінка зайвий раз свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту. Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил може бути здійснено тільки після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб", - відзначили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього 17 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 29 раз порушили режим припинення вогню.

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