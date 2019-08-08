На Донбасі загострення: "Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ

На Донбасі посилилися обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців. Та, 7 серпня противник 10 разів порушив режим припинення вогню.
Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
в районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.
За минулу добу втрат із нашого боку не зафіксовано.
З початку цієї доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ДНР" почали стягувати броньовану техніку до лінії розмежування.
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