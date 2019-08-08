На Донбасі загострення: "Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ

На Донбасі посилилися обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців. Та, 7 серпня противник 10 разів порушив режим припинення вогню.

Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат із нашого боку не зафіксовано.

З початку цієї доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ДНР" почали стягувати броньовану техніку до лінії розмежування.

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