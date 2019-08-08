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На Донбасі загострення: "Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ

1.8т Читати матеріал російською

На Донбасі посилилися обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців. Та, 7 серпня противник 10 разів порушив режим припинення вогню.

Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

  • неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

  • двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • в районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;

  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат із нашого боку не зафіксовано.

З початку цієї доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

На Донбасі загострення: "Л/ДНР" посилили обстріли ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ДНР" почали стягувати броньовану техніку до лінії розмежування.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы! смерть окупантам!
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ttt ta
ttt ta
Я же говорил, что 4 - мало. Надо 40, иначе ненька уже грошей выпросить не может
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не понимаю зачем обстреливать ВСУ. Ящик со стекломоем передали через командиров и укронедовояки сами себя неплохо подорвут на собственных минах
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